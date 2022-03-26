GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Gençlik ve e- Spor Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenecek e- Spor söyleşilerine katılacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forum 2022'nin "Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü" panelinde konuşma yapacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sueno Otel'de düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Antalya/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha Forum 2022'nin "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ortadoğu Üzerindeki Jeopolitik Etkileri" panelinde konuşacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Müzikhaller" adlı oyununun gösterimine katılacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivri'de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

2- A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Konya)

3- N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşulacak. Organizasyon kapsamında Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası da yapılacak.

(İstanbul/10.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex-Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/İzmir/20.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları, Yeşilyurt-Bolu Belediyespor, PTT-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aksaray/17.00)

6- TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlanacak.

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası tek maçla tamamlanacak.

8- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılacak.

(Cidde/20.00)

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AA / Güncel