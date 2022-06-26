GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/10.00/Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.00)

3- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi ikinci gününde devam edecek.?

(Münih)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları açılışına katılacak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Camisi ile Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temel atma törenlerine katılacak.

(Manisa/10.00/Eskişehir/17.30/19.00)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Erkek Milli Hentbol Takımı, B Grubu'nda ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

(Oran/20.00/19.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

3- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/10.00)

4- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

5- 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde İzlanda-Avustralya, Letonya-Hollanda, Meksika-Büyük Britanya karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

6- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başlayacak.

(Bodrum)

7- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 1. tur mücadelesi başlayacak.

(Londra)

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AA / Güncel