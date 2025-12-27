GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" programına katılacak.

(Hatay/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor, SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/19.00/Van/16.00)

2- Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'un 19. haftası 1 maçla başlayacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Beko-Glint Manisa Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Basketbol, Mersin Spor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Türk Telekom-Anadolu Efes maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Mersin/15.30/Ankara/18.00)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçları yapılacak; BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Belediyespor-ÇİMSE ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet-OGM Ormanspor ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/Çanakkale/13.00/İstanbul/13.00/16.30)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, Gaziantep Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank-İstanbul Gençlikspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/14.00/Ankara/14.30/İstanbul/16.30/Bursa/İzmir/17.00)

6- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

7- Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneğince, "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen bin 211 kilometrelik anma sürüşü, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan başlayacak.

(İstanbul/09.00)

