GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler'deki Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen "Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri"ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane ilçe yönetimi, mahalle başkanları ve ilçe meclis üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ilçedeki üniversite tercih stantlarına, Gürsel Mahallesi'ne ziyarette bulunacak, Yahya Kemal Su Parkı Açılışı'na katılacak, Beşiktaş-Gültepe Minibüsçüler Derneğini ve Hasbahçe mesire alanını ziyaret edecek, Gençlik Buluşmasına katılacak.

(İstanbul/10.30-21.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2021 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni, Gazelle Resort Hotel'de yapılacak.

(Bolu/13.00)

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AA / Güncel