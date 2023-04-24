GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nin 2'nci oturumuna katılacak, Çekya Senato Başkanı Miloş Vystrcil ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(Prag)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerde halka hitap edecek.

(Eskişehir/14.30/Burdur/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de "STK, İş İnsanları, Muhtarlar, Site Temsilcileri ile Kahvaltı Programı", "Maksat Muhabbet Gençlik Programı", "Meydan Buluşması, Çay Sohbeti" ile "Çekmeköy Yenidoğan Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Kavşağı Temel Atma Töreni"ne katılacak, Beykoz'da "Dirençli İstanbul Buluşmaları", "Kas-Der Açılışı ve Kastamonulular Buluşması", "Muhtarlar STK ve Spor Kulüpleri Buluşması"na iştirak edecek, Çiçek Taksi durağına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00-22.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir Milli İrade Caddesi ve Niğde Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Nevşehir/14.00/Niğde/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Şantiye Alanı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Trabzon/09.30/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesinin 61. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkan Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek, Yüce Divan Salonu'nda "Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni" yapılacak.

(Ankara/09.00/11.00)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Stratcom Afet İletişim Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İzmir/09.30)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabında Cizre Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçta karşılaşacak.

(Şırnak/13.00)

4- 2024 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 26 Nisan Çarşamba günü Portekiz'le karşılaşacak A Milli Hentbol Takımı'nın başantrenörü Okan Halay ve milli sporcular, düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Futbol Federasyonu ile eSüper Lig'in Nisan-Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarının isim sponsoru olan Türk Telekom arasındaki işbirliği anlaşmasının imza töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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