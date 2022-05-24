GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mayıs 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Kamyoncular Kooperatifini ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, meslek odaları, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

(Düzce/09.30/10.30/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Genç Osman Mahallesi'nde Şişecam Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Dernekler Federasyonunca düzenlenen 12. Rize Tanıtım Günleri etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

3- TBMM'den

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

KİT Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu ve müesseselerinin 2019 ve 2020 hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hedef 2053: Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Creativity Network Proje Tanıtım Toplantısına, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Olağan Genel Kuruluna ve VRV Üretim Tesisi açılışına katılacak.

(İstanbul/09.30/11.30/Sakarya/15.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 15. Yıl Değerlendirme Toplantısı ve Yatırımcı Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/18.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesinde Bahar Festivali 2022 kapsamındaki Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

5- TÜİK, ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek.

(Davos)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yad Vashem Holokost Müzesini ziyaret edecek, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşecek ve ortak basın açıklaması yapacak, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs İslam Vakfı'nı ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret edecek, Tel Aviv'de İsrail-Türkiye İş Konseyi Üyelerini kabul edecek, İsrail'deki Türkiyeliler Birliğine ziyarette bulunacak.

(Batı Kudüs/Tel Aviv)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Midyat ilçesinde programlara katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Mardin/10.45-17.15)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Roma ile Feyenoord, Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

(Tiran/22.00)

2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yapılacak; Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor, Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Erzurum/18.30/İstanbul/21.00)

3- TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde İskenderunspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.30)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaşacak.

(Elazığ/17.30)

5- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası başlayacak; kata ve kumitede bireysel eleme müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep)

6- 3. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Halikarnas Kupası, Marmaris'te başlayacak.

(Muğla)

7- Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile iki takımın kaptanları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.30)

8- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris)

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