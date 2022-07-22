GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışına ve Rumeli-Balkan Kökenli Vatandaşlarla Buluşma programına katılacak.

(İstanbul/11.00/Bursa/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenleri'ne iştirak edecek.

(Erzurum/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/16.00)

SPOR

1- Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Estadio Camilo Cano La Nucia'da İngiliz ekip Wolverhampton Anderers ile karşı karşıya gelecek.

(La Nucia/19.00)

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AA / Güncel