GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Meclis'teki anma törenine katılacak. TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek Şentop, çocuk özel oturumuna başkanlık yapacak, "Kurtuluş Hattı" film gösterimini izleyecek.

(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00/TBMM/11.30/12.00/21.30)

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

(TBMM/14.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki resmi törene ve TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantı'ya katılacak.

(Ankara/09.15/TBMM/14.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Bakanlık'ta çocukları kabul edecek.

(Ankara/08.30/10.45)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Yarışması Ödül Töreni ve Devlet Senfoni Orkestrası Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de ev ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/20.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde Çevre ve Çocuk Şenliği'ne ve Gençlerle İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/15.30/19.41)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut'ta düzenlenecek uçurtma şenliği ile Gençlik Parkı etkinlik alanındaki çocuk şenliğine katılacak, Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanı çırak ve kalfalarla iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.00/19.15)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Büyükçekmece İlçe Başkanlığının iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır/Aralık Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları Şantiyesi'nde inceleme ve basın açıklaması yapacak. Valilik ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek Karaismailoğlu, Belediye Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılacak.

(Iğdır/14.00/15.30/16.30/17.30/18.56)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Francisco Bustillo ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Montevideo)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 34. haftaya Gaziantep FK-Göztepe, VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor ve Adana Demirspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/İstanbul/16.00/Adana/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasının ilk iki maçında Gençlerbirliği ile Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bursaspor ile Altaş Denizlispor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/Bursa/20.30)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta başlayacak; Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor-BOTAŞ eşleşmelerinde ilk maçlar yapılacak.

(Mersin/13.00/Ankara/16.30)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabında Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, serinin üçüncü ve son maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

(Helsingborg/19.10)

7- 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayak mücadelesine makaralı yay kategorisinde finallerle devam edilecek. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya mücadelesine çıkacak.

(Antalya)

8- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul"da yarı final maçları yapılacak.

(İstanbul)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi İtalya Grand Prix'sinde sprint turları yapılacak.

(Imola/17.30)

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AA / Güncel