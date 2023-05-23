GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mayıs 2023

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya'da Millet Buluşması'na katılacak, çadır alanını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya'da Millet Buluşması'na katılacak, çadır alanını ziyaret edecek.

(Hatay/14.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği ile Atatürk Caddesi'nde AK Nokta'yı ziyaret edecek, Birlik Vakfı'nın "Başlasın Türkiye Yüzyılı" konferansına katılacak.

(İstanbul/10.30/12.00/14.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanbey Tekstilcileri ve Şişlili İş İnsanları ile kahvaltıya katılacak, bir otelde düzenlenen şehit ve gazi aileleri ile yemek programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/19.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de Balparmak, Sancaktepe'de Aydın Tekstil firmalarını ziyaret edecek, Üsküdar Sahili'nde vatandaşlarla bir araya gelecek

(İstanbul/14.30/15.30/17.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayapa, Hasanağa ve Akçalar mahallelerini ziyaret edecek, "Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma" etkinliğine katılacak.

(Bursa/14.30/15.30/16.30/19.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini ve iş gücü girdi endekslerini, nisan ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için, yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor.

SPOR

1- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off yarı final mücadelesinde Kastamonu Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor ve Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci maçları yapılacak.

(Kastamonu/15.00/Antalya/16.00)

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