GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel'de şehit aileleri ve gazilerle buluşacak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile beraberindeki heyeti kabul edecek.

(Ankara/09.30/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katılacak.

(Ankara/19.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta "Dünya Meteoroloji Günü" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

4- TBMM'den

Genel Kurulda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

İYİ Parti TBMM Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Anayasa Komisyonunda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.30/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki gün sürecek Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Paris)

2- TÜİK, 2021 yılı iş gücü istatistiklerini, mart ayı tüketici güven endeksini, ocak ayı dış ticaret endekslerini, şubat ayı motorlu kara taşıtları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Dragao Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin soruları cevaplayacak.

A Milliler, son antrenmanını statta yapacak.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos ve takımdan bir futbolcu Türkiye maçına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Porto/20.30/21.30/15.30)

2- Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi OGM Ormanspor-BOTAŞ ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/17.00/19.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(Vitoria-Gasteiz/22.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, Almanya'nın MHP Riesen takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı yapılacak.

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AA / Güncel