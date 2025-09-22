GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze Konulu Bölgesel Toplantı ile SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak edecek.

(New York)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile görüşecek.

(TBMM/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Şuşa)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nin tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini ve temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta başlayacak.

(New York)

2- ?İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Kuralının Bireysel Başvuruya Etkisi" başlıklı sempozyuma katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 7. haftası; Boluspor-Eminevim Ümraniyespor, Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor ve Arca Çorum FK-Serikspor maçlarıyla başlayacak.

(Bolu/17.00/Iğdır/Çorum/20.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulacak antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/12.30)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacakları müsabaka öncesi Maksimir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Zagreb/19.30)

4- Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç öncesi Maksimir Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Zagreb/18.45)

5- Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörleri ve kaptanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/11.00)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Grubu finalinde Bursaspor Basketbol, Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla Bulgaristan'ın Samokov kentinde karşılaşacak.

(Samokov/16.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/16.00)

***

