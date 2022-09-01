GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, valiliği, bakanlığa bağlı kuruluşları, belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi SOGEP Kurs Merkezini, Geleneksel Türk El Sanatları Müzesini ve Kadın Kooperatifleri Standını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, valiliği, bakanlığa bağlı kuruluşları, belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi SOGEP Kurs Merkezini, Geleneksel Türk El Sanatları Müzesini ve Kadın Kooperatifleri Standını ziyaret edecek.

(Amasya/11.00-15.45)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Kapanış Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İkitelli OSB'de "Organize Sanayi Bölgelerinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.

Bakan Varank, Türk Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (UYAM) Güdümlü Proje İmza Töreni'ne de katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde, partisinin Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rize/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Endonezya'da düzenlenen "G20 Enerji Bakanları Toplantısı"na katılacak.

(Endonezya)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı Ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Gaziantep/15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC heyeti ile teknik toplantı yapacak ve Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kabulüne iştirak edecek.

(Lefkoşa/10.00-16.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılacak, zirvenin açılış oturumunda konuşacak.

(Belgrad)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cebeci Site Yurdu'nda üniversite öğrencilerinin GSB Yurtları başvuru rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası, HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/21.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonu şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor, Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.30)

5- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

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