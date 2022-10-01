GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2022

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği genel seçim yapılacak.

2- Bulgaristan'da halk, 240 üyeli 48. Meclis'in milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

(Sofya)

SPOR

1- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te sona erecek.

(Bursa)

2- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Antalya/Sivas/14.30/Konya/17.00/İstanbul/20.00)

3- Ampute Futbol Dünya Kupası, İstanbul'da sürüyor.

Türkiye, TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Grubu'ndaki 2. maçında Liberya ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

4- Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasına Manisa FK-Adanaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Boluspor-Tuzlaspor, Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/İzmir/19.00)

5- TFF 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası, Anadolu Efes-Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Gaziantep/18.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

(Singapur/15.00)

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