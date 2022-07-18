GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek, Dini Lider Ali Hamaney ile bir araya gelecek, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Astana Üçlü Zirvesi marjında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek ve Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak Erdoğan, Putin ve Reisi ile ortak basında toplantısı düzenleyecek.

(Tahran)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Mezarlığı'nı ve Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.

(Bakü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezi açılışına ve Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bitlis/10.30-15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı konut satışları ile 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, 2. eleme turunda 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev'le yapacağı maçın son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak ve Polonya'ya gidecek.

Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu maça ilişkin Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/09.30/13.00/Lodz/19.30)

2- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu Miejski Stadı'nda Fenerbahçe maçına ilişkin soruları yanıtlayacak. Ardından takım, maçın son hazırlığını yapacak.

(Lodz/18.30/19.00)

3- Fenerbahçe'de 2022-2023 forma lansmanı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00)

4- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşılaşacak.

(Graz/19.00)

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