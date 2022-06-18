GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022 - Haberler

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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022

AA - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2022

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

6 Nisan 1920

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın düzenleyeceği Babalar Günü programına katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Priştine)

2- Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu yapılacak.

(Paris)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya ile karşılaşacak.

(Varazdin/21.30)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen 2. hafta mücadelesinde üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Milliler, 2. hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçını Güney Kore ile yapacak.

(Brasilia/00.00/22.00)

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AA / Güncel

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