GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şambayat ve Gölbaşı belediyeleri ile esnafı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şambayat ve Gölbaşı belediyeleri ile esnafı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, Malatya Kanaat Önderleri Toplantısı ile partisinin il başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katılacak.

(Adıyaman/Malatya/13.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya Selçuk Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne, Gaziler Günü programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-16.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polatlı ilçesinde Gaziler Günü Buluşması'na katılacak.

(Ankara/11.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda Karadeniz gazının karaya çıkarılacağı noktada incelemelerde bulunacak.

(Zonguldak/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziler Günü programına, Tarım Park açılışına, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'ne ve tarım sektörü temsilcileri toplantısına katılacak.

(Ağrı/12.00/13.00/15.00/18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesince düzenlenecek Dördüncü 6G Konferansına katılacak ve ardından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenecek Mobilite Maratonunda üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/09.00/11.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 6 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla düzenlenecek.

(Londra)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de Zübeyde Hanım Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek, Karşıyaka Gençlik Merkezi alanında, Urla'da Afet Gençlik Kampı ve 750 kişilik yurt inşaatında incelemelerde bulunacak. Kınık Gençlik Merkezi açılışını yapacak ve Bergama'da İl Yönetim Kurulu toplantısına katılacak Bakan Kasapoğlu, daha sonra Dikili ve Aliağa'da ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/12.00/12.30/13.30/16.00/17.00/18.30/19.30)

2- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül Pazar günü de deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak.

(İstanbul/17.00)

3- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare ile Tarsus Belediyespor karşılaşacak.

(Eskişehir/15.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları ve teknik ekibi, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül'de başlayacak FIVB Dünya Şampiyonası öncesinde, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30)

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