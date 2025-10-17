Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2025

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış programına katılacak, cuma namazını Ulu Cami'de kılacak, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sivil Toplum Buluşması ve Kültür Yolu Festivali'ne iştirak edecek.

(Diyarbakır/10.30/12.12/13.15/14.00/16.00/18.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kabul edilecek, Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025 Açılış Töreni'ne katılacak.

(Tiran)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne iştirak edecek.

(Amsterdam)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Pediatri Kongresi açılış töreni ile Türktransplant Konferansı açılış törenine katılacak.

(Girne/09.15/Magosa/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Teknoloji, Dijital Ticaret ve Üretim" paneline iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İş Birliği" paneline katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2024 yılı bölgesel hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, senato toplantısı ve kortej yürüyüşü, "Bilim Kitabesine Taş İşlenmesi" programı, üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı açılış programı ile "Bilim Hasadı Projesi Çiftçi Buluşması"na iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-16.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de Kültür Yolu Festivali kapsamında basın açıklaması yapacak, sergi ziyaretlerinde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, Diyarbakır'da Antakya Medeniyetler Korosunun konserini izleyecek.

(Mardin/11.00/13.15/15.00/Diyarbakır/18.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent/10.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde kendisine ait değişken ağırlık paletsiz dalış dünya rekorunu kırma denemesi yapacak.

(Antalya/09.00)

