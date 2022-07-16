GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022

AA - Güncel
 - Güncelleme:
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni"ne katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmaneli-Bursa-Bandırma- Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni"ne katılacak.

(Bilecik/11.30)

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finallerinde yarı final maçları yapılacak.

Sırbistan ile Brezilya ve Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.

(Hartberg/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA / Güncel

Adil Karaismailoğlu Balıkesir Osmaneli Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title