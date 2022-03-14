GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet Vakfı 6. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenecek "2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"na katılacak. Foruma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.45//12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, şubat ayı konut satış istatistiklerini, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni ve ücretli çalışanlara ilişkin ocak ayı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Finali'nin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

2- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası Finali'nin ilk maçında Halkbank, Fransa'nın Narbonne Volley takımını konuk edecek.

(Ankara/17.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesine Manchester United-Atletico Madrid ve Ajax-Benfica maçlarıyla devam edilecek.

(Manchester/Amsterdam/23.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 15. haftasında B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan'da gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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AA / Güncel