GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Datça ilçesindeki orman yangınını ve Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

(Muğla/İzmir)

SPOR

1- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri sürüyor.

Çeyrek final mücadelesinde İtalya-Çin ve Türkiye-Tayland müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde karşılaşacak.

(Kranj/19.00)

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AA / Güncel