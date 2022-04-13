GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatının 1. yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığında düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehitlik Camisi'ni ziyaret edecek, bir huzurevi şubesinin açılışını gerçekleştirecek, Türk STK temsilcileriyle biraya gelecek ve iftar programına katılacak.

(Berlin)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.32)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, il sağlık değerlendirme toplantısına, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluşmaya katılacak ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret edecek.

(Sakarya/14.00/14.30/16.30/19.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, iftar programına katılacak.

(Bursa/15.00/16.20/19.48)

5- TBMM'den

Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na ve DESIGNHUB-IST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

TCMB, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

4- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

5- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, II. Mahmud Türbesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etap yarışı Manisa-Ayvalık parkurunda yapılacak.

(Manisa/10.50)

2- Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda özel bir maç yapacak.

(İstanbul/17.00)

3- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

4- Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesine Zeytinburnu Buz Pisti'nde devam edilecek; Türkiye üçüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

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AA / Güncel