GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Türkiye sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 3 aday, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak.

Yurt genelinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Gümrük kapılarında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de sona erecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

3- Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oy verecek.

(Ankara/11.30)

4- Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oyunu Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde kullanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TEB Ataşehir Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Dobruca Ortaokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/08.45)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/11.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/11.30)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Osmangazi İlkokulu ve Ortaokulu'nda oy kullanacak.

(Mersin/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

(Bursa/12.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, oyunu Beşirli İMKB Ortaokulu'nda kullanacak.

(Trabzon/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Türkler Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy verecek.

(Antalya/09.00)

2- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir ve Başbakan Olaf Scholz ile ayrı ayrı görüşecek. Scholz ve Zelenskiy görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin)

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