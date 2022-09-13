GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Bilkent Otel'de düzenleyeceği "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" programına katılacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Kahramanmaraş/14.00-16.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Başiskele Wellborn Hotel'de, iş dünyasından temsilcilerle toplantı yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Kocaeli/10.00-17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Motosiklet Endüstrisi Derneğince düzenlenecek Türkiye Motosiklet Çalıştayı'na ve T-GATE Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

2- TÜİK, 2022 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları ile temmuz ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Birliğin Durumu" konuşması yapacak.

(Strazburg)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 105 yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunun resmi açılış törenine katılacak.

(Ankara/17.30)

2- Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da kadınlar mücadeleleriyle sürecek. 57 kiloda Bediha Gün, 59 kiloda Ebru Dağbaşı, 68 kiloda Nesrin Baş, 72 kiloda Buse Çavuşoğlu müsabakalara başlayacak. 65 kiloda Aslı Demir repesajda mücadele verecek, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit final maçına çıkacak.

(Belgrad)

3- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 15 maçla sürecek.

4- TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta maçları yapılacak.

5- UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını kulüp tesislerinde yapacak.

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic ve bir futbolcusu, statta düzenlenecek basın toplantısında Trabzonspor maçına ilişkin soruları cevaplayacak; takım son idmanına çıkacak.

(Trabzon/16.00/18.00/18.30/19.00)

6- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla yapacakları UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçına ilişkin Roazhon Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Fenerbahçe maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(Rennes/19.30/16.30)

7- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve takımdan bir oyuncu, perşembe günü İstanbul'da İtalya'nın Fiorentina takımıyla yapacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu maçına ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına kulüp tesislerinde çıkacak.

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve bir futbolcusu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/18.15/19.15/18.45)

8- Hentbolda sezonun ilk hafta mücadelesi Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de tek maçla tamamlanacak.

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