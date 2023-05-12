GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Ataşehir'de Bayburtlular Buluşması ve kahvaltı programına katılacak, Sultanbeyli'de halkla buluşacak.

(İstanbul/10.00/16.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta, Burdur ve Antalya'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Isparta/12.00/Burdur/14.00/Antalya/17.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da umre anneleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

4- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat Büyük Yürüyüşü ile Yomra ve Ortahisar mitinglerine katılacak.

(Trabzon/10.00-15.00)

SPOR

1- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor karşı karşıya gelecek.

(Bolu/16.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef, AYOS Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes-Türk Telekom ve Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Denizli/Konya/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/15.30/18.00/20.30)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yarı final mücadelesi başlayacak, Ankara Büyükşehir Belediyespor FOMGET-ALG Spor ve Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi ilk maçları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/15.00)

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