6 Nisan 1920: Önemli Siyasi ve Spor Etkinlikleri

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Malatya/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çakmakköy'de çiftçi buluşmasına katılacak, Uzunköprü ilçesinde esnafı ziyaret edecek, şehit aileleri derneği ile Lozan Anıtı ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına iştirak edecek.

(Edirne/10.30-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Apeldoorn/20.00)

2- Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Ümraniye Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

(İstanbul/21.30)

3- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 7. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Derby/13.00/16.00)

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