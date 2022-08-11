GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü'nde huzurevini ziyaret edecek ve gençlerle buluşacak.

(İstanbul/12.00/20.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GASKİ Biyolojik Arıtma Tesisi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Busem ve Fıstıkçılar Sitesi inşaatında incelemelerde bulunacak, bazı ziyaretlerinin ardından, Şahinbey Belediyesi Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'ne ve Öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/11.30-20.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Ortaköy ve Ağaçören ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Aksaray/11.50/14.30/15.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Sarıpınar Koyun Keçi Birliği Başkanlığınca düzenlenen Üreticiler Buluşması ile Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(Mersin/09.30-19.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplu açılış ve imza törenine, TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na, TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası İHA ve Liselerarası İHA yarışmalarına iştirak edecek.

(Sakarya/11.00/Kütahya/14.30/Afyonkarahisar/16.30)

3- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan'la ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla kurulan Ortak Görev Gücü'nün ilk toplantısına başkanlık edecek, iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalayacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İslami Dayanışma Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Konya/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar'daki Ayazma Camisi'nin açılış programına katılacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

2- Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/21.00)

3- Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu'nun açılış maçında Altay ile Yılport Samsunspor, karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.00)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık turnuvasında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.