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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2023

Güncel Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2023

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak.

(Malatya/09.30-11.00/Diyarbakır/13.30-15.00/Şanlıurfa/17.15-18.30)

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Şanlıurfa Elbistan Güncel Haberler

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