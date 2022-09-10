GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Gökdere Meydanı'nda miting yapacak.

(Bursa/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Londra)

2- İsveç'te genel ve yerel seçimler için halk sandık başına gidecek.

(Stockholm)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'na grekoromen stilde mücadelelerle devam edilecek. 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak. 55 (Ekrem Öztürk), 72 (Selçuk Can), 77 (Yunus Emre Başar) ve 87 kilolarda (Ali Cengiz) finaller yapılacak.

(Belgrad)

2- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesine Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor, Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Sivas/17.00/Hatay/İstanbul/Kayseri/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK-Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor, Eyüpspor-Adanaspor ve Altay-Bodrumspor maçları yapılacak.

(Manisa/Rize/16.30/İstanbul/İzmir/20.00)

4- TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları tamamlanacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak ve ilk haftanın 4 maçı yapılacak.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayak yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Monza/16.00)

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