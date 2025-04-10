GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşecek.

(TBMM/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Ercan Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulunacak, Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni'ne, Yüksek Mahkeme Binası Temel Atma Töreni'ne ve Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Lefkoşa/11.05/12.00/13.15/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulama Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/13.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC'de Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Lefkoşa/13.15)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Selin Şahin Ortaokulunun açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık edecek, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Çorum/10.00/12.30/13.00/15.00/15.30)

5- Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza törenine katılacak.

(Ankara /11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması Ödül Töreni'ne, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışına, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi 335 İşyeri Temel Atma ve Kalkınma Ajansları Projeleri toplu açılış törenlerine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek.

(Van/09.10/10.00/12.00/13.00/14.05/14.40)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Yükselen Pazarlar Forumu imza töreni ve açılışı ile Türkiye-Şili İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.20/09.30/15.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, OECD Yükselen Pazarlar Forumu açılışına, Tuzla'da düzenlenecek Tarama Gemisi Hizmete Alma ve İlk Blok Kaynak Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/12.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor ve Adanaspor-Kocaelispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/14.00/Ankara/17.00/Adana/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak.

(Münih/21.00)

3- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Zerenspor ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

(Ankara/16.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00/)

5- 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Türkiye, Avusturya'ya konuk olacak.

(Schwechat/19.00)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava)

7- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynanacak.

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