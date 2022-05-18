GÜNDEM İPTALİ - Haberler

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GÜNDEM İPTALİ

AA - Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel
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GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı kaynağından iptal edilmiştir.

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, Siyaset, Güncel, Haberler

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