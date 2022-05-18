GÜNDEM İPTALİ - Haberler

GÜNDEM İPTALİ
AA - Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel
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Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı kaynağından iptal edilmiştir.
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel