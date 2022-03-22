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GÜNDEM / GÜNCELLEME

AA - Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel
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GÜNDEM / GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Erdoğan, Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.30/19.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)

AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hollanda, Güncel, Haberler

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