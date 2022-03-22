GÜNDEM / GÜNCELLEME

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AA - Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Erdoğan, Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.30/19.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)
AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel