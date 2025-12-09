GÜNDEM / 9 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katılacak, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic'i ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul edecek.

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Sosyal Demokrasi Derneği İnsan Hakları Günü Ödül Töreni'ne katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler ve Bakım Hizmetlerinin Sunulmasında Sosyal Kooperatifler Çalıştayı'na iştirak edecek.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Sur İçi Çarşısı 1. Etap açılışı, Selçuk Üniversitesi fahri doktora takdim töreni ve Karapınar Belediyesi yeni hizmet binası açılış törenine katılacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15. Türkiye Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre İletişim Zirvesi'ne katılacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne iştirak edecek.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin su ve atık su ile taşıt-kilometre istatistiklerini, bu yıla yönelik yabancı kontrollü girişim verilerini açıklayacak.

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (672 gün) vadeli ve 5 yıl (1757 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar yapılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş Paneli"ne katılacak.

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler üzerine Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın onuncu haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş Gain, Litvanya'nın Lietkabelis ekibini konuk edecek.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında; D Grubu'nda TOFAŞ; İsrail'in Bnei Penlink Herzliya ekibiyle Çekya'da karşılaşacak, G Grubu'nda Mersin Basketbol ise Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki takımına konuk olacak.

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında, B Grubu'nda Halkbank, Polonya'nın Bogdanka ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

