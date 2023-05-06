GÜNDEM / 6 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ve Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenecek mitinglere katılacak.

(Kayseri/14.00/Mersin/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin törene katılan heyet başkanları onuruna vereceği resepsiyona iştirak edecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan mitingi ve Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek İstanbul mitingine katılacak.

(Erzincan/13.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Pendikspor'u, Rizeliler Derneğini, Bitlisliler Derneğini ziyaret edecek, Pendik ve Ataşehir'de miting yapacak, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Zonguldaklılar ile bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30/14.30/15.30/16.30/18.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Rize Dernekler Federasyonu üyeleriyle buluşacak, Fatih ve Beyoğlu'nda Hıdırellez şenliklerine katılacak, Büyük Esenyurt Buluşması ve Gaziosmanpaşa'da Pazariçi Mahalle Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/16.00/17.30/18.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı "HEMBA" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir ve Yalova'da açık hava toplantıları düzenleyecek.

(Balıkesir/14.00/Yalova/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitinge ve Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek İstanbul mitingine katılacak.

(Aydın/13.30/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de halka seslenecek.

(İstanbul/14.15/15.45/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, İslahiye'deki Kılavuzlu 4 Sulama Kanalı'nda inceleme yapacak.

(Kahramanmaraş/11.00/Gaziantep/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, depremzedeler için düzenlenen kermese, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programı ile Bayburtlular ve Gümüşhaneliler buluşmasına katılacak.

(Trabzon/13.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kralı 3. Charles, Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak dini törenle taç giyecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisalı iş insanlarıyla kahvaltı yapacak, İZOTAŞ taksici ve plaka sahipleriyle bir araya gelecek, İstasyon Meydanı ve pazar ziyareti yapacak, Şirince esnafını ziyaret edecek, Bayraklı mitingi ve Sinan Akçıl konserine katılacak.

(İzmir/10.00/12.00/14.30/16.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesi başlayacak; Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş ve Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor maçları yapılacak.

(Antalya/19.00/Adana/21.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Galatasaray Nef-AYOS Konyaspor Basketbol, TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa, Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final etabında Ziraat Bankkart ile Halkbank ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik mücadelesinde Cizre Belediyespor ile TÜRŞAD ikinci maçta karşılaşacak.

(Şırnak/13.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabında Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ikinci maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 22. ve son hafta mücadelesinin 4 maçıyla tamamlanacak.

8- At yarışlarında 61. TBMM Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Bahattin Sofuoğlu'nun da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında mücadelesi başlayacak.

(Barselona) (Fotoğraflı)

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