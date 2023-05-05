GÜNDEM / 5 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda ve Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenecek mitinglere katılacak.

(Van/14.00/Erzurum/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda basın açıklaması yapacak, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine davetli konuk heyet başkanları onuruna Buckingham Sarayı'nda verilecek resepsiyona iştirak edecek, Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret edecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ve Muğla'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Mersin/13.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Kadıköy'de iş insanları buluşmasına, cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbete, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılacak, Büyükada'da AK Parti standına ziyarette bulunacak, ikindi namazı sonrası vatandaşlarla sohbet edecek, Halk Eğitim Merkezi'nin açılışına iştirak edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, AK Parti Ulubey, Gölköy ve Mesudiye ilçe teşkilatlarını, esnafı ve CLS Tekstil Fabrikası'nı ziyaret edecek.

(Ordu/10.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum ve Yozgat'ta "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Çorum/14.30/Yozgat/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Florya'da Mardinliler Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Kurulu toplantıları devam edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi İl Teşkilatını ziyaret edecek, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyecek, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Kayseri/14.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, kentte gerçekleştirilecek savunma sanayisi yatırımlarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Kunduracılar Caddesi'nde esnafla buluşacak, Sanayi Mahallesi'ni ziyaret edecek, Trendyol Karadeniz Bölgesi Lojistik Üssü açılışına katılacak, spor camiasının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Trabzon/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te TSO ile yapacağı toplantılar sonrasında açıklamalarda bulunacak, bu şehirlerde ve Hatay'da konteyner kentleri ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/09.15/Gaziantep/15.00/Hatay/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı çiğ süt ve kırmızı et üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka, İzmir ve Göztepe spor kulüplerini ziyaret edecek, Buca'da Balkan göçmenleri programı, EVKA-1 mitingi ve seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından öğretmenevi kafe ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/10.00-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turu dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Fenerbahçe Opet ikinci maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son hafta mücadelesi Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççıkspor maçıyla başlayacak.

(Muğla/14.00) (Fotoğraflı)

6- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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