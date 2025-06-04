GÜNDEM / 4 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek.

(İstanbul/12.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurul'a hitap edecek, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı su ürünleri istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ??İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin ilk hafta maçlarına Çin'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını Fransa ile oynayacak.

(Pekin/06.30) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendireceği basın toplantısını Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek idman öncesi teknik direktör Egemen Korkmaz ve iki oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya ile Portekiz, Allianz Arena'da karşılaşacak.

(Münih/21.45) (Fotoğraflı)

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