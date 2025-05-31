GÜNDEM / 31 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Düzce/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Erciş Bilim Sanat Merkezinin açılışına katılacak, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ile AK Parti Van İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Van/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karamehmet Mahallesi'ni, şehit öğretmen Neşe Alten'in kabrini ve Şarköy esnafını ziyaret edecek, partisinin Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak genişletilmiş il divan toplantısına katılacak.

(Tekirdağ/11.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Adalet Komisyonunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de çeşitli temaslarda bulunacak.

(Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, arıtma tesisinde inceleme gerçekleştirecek, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak, lisanslı depo açılışı yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Muş/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası, Fransa'nın Paris Saint Germain ile İtalya'nın Inter takımları arasında Almanya'da oynanacak.

(Münih/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasına Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor ve Adana Demirspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/İstanbul/16.00/Antalya/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile özel maçta Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ikinci maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

6- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonuna Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da devam edilecek, organizasyonun ikinci günü grup ve yarı final müsabakaları oynanacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Barselona/17.00) (Fotoğraflı)

8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

9- 2025 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Almanya'da sürecek.

(Leipzig)

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