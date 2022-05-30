GÜNDEM / 30 Mayıs 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Sayıştayın kuruluş yıl dönümü programına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelcileri Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ana Salon'da, İspanyol sanatçı Buika'nın konserini izleyecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel