Erdoğan Ödül Törenine Katılıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı sözleşme imza törenine katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını duyuracak.

(İstanbul/14.30)

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DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Yaz Kur'an Kursları açılış programına katılacak.

(Sakarya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreniyle uzatılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Inter-Fluminense müsabakası oynanacak.

(Charlotte/22.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları başlayacak.

(Londra/13.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA / Güncel
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