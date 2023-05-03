GÜNDEM / 3 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinge, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katılacak.

(Rize/14.30/Trabzon/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 27. Dönem Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop ve Ordu'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Sinop/13.00/Ordu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Maltepe'de muhtarlar, STK yöneticileri, meclis üyeleri ve site yöneticileriyle bir araya gelecek, Başıbüyük Mahallesi'nde kentsel dönüşüm toplantısına, Maltepe Esenkent İETT Konutları temel atma törenine katılacak, Beykoz'da "Depremzede Çocuklar ve Futbolcular ile Maç Programı"na iştirak edecek, "Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni"nde bulunacak.

(İstanbul/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirkapı Tüneli ve Bağlantı Yolları açılış töreni ile Manavgat Devlet Hastanesi ve Payallar Devlet Hastanesi temel atma törenlerine katılacak.

(Antalya/11.30/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Gölova Kadınlar Derneğinin kahvaltısına katılacak, Şişli STK'leri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Perpa'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Kurtuluş son durak ve Beşiktaş Ortaköy'de mahalle buluşmalarına iştirak edecek, Siirt Şirvan Özpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum-Torba-İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Açılış Töreni ile Yalıkavak'ta Küdür Merası Açılış Şenliği'ne iştirak edecek.

(Muğla/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Ordu Muhtarları Köy Yaşam Merkezleri Değerlendirme Toplantısı ile "Şoför Esnafı ile Buluşma" programına katılacak.

(Ordu/10.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kent Meydanı'nda düzenlenecek Bursa mitingine, İstanbul Esenyurt'taki seçim koordinasyon merkezi açılışına ve Ankara'da "Türkçüler Günü" programına katılacak.

(Bursa/14.00/İstanbul/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Karadenizli Hemşehriler Buluşması'na ve Üsküdar Belediyesince yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katılacak, Üsküdar Belediyesi İsmet Uçma Kütüphanesi'nde gençlerle buluşacak.

(İstanbul/10.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "ADA-74 Gemisi'nin Hizmete Alınış Töreni"ne katılacak.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, AK Parti Günyüzü İlçe Başkanlığında diğer partilerden katılım ve rozet takdimine ve Günyüzü ilçesine gaz verme törenine katılacak, Sivrihisar Belediyesini ziyaret edecek, Gençlik Toplantısı ve Han ilçesine gaz verme törenine iştirak edecek.

(Eskişehir/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Medicor Yatırım Projesi ve Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi açılış törenleri ile Fırat Nehri-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi kaynak törenine ve Gaziray Parkı açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.15/Gaziantep/16.00/17.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne ve IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "O"nların Perspektifinden Türkiye Yüzyılı Programı'na katılacak.

(Samsun/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Lisesini ziyaret edecek, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Töreni'ne, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı oda başkanları ile istişare toplantısına katılacak, Antalya Demirkapı Tüneli ve Taşağıl Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile iştirak edecek, Büyük Trabzon Mitingi ve Zigana Tüneli Açılış Töreni'nde hazır bulunacak.

(Trabzon/09.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

8- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurtdışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de TCG Anadolu gemisini karşılama törenine ve Bakanlığının tesis yatırımları ve spor kulüplerine destek programına katılacak; İstanbul'da Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/12.00/15.00/İstanbul/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın finalinde Türk Telekom, deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gran Canaria/22.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Sivas/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 25. haftadan ertelenen Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor maçı yapılacak.

(Ordu/20.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 etabında Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet-VakıfBank ilk maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabında Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ilk karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/17.00/Aydın/18.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabında TÜRŞAD ile Cizre Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Bitlis/13.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.