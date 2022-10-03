ŞANLIURFA - Kirişci: "AK Parti eşittir millettir"
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AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'da "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.
Ak Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'da "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. (1)
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel