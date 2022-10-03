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ŞANLIURFA - Kirişci: "AK Parti eşittir millettir"

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ŞANLIURFA - Kirişci: 'AK Parti eşittir millettir'

AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'da "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.

Ak Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'da "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Şanlıurfa AK Parti Güncel Haberler

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