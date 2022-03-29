GÜNDEM / 29 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılacak Rusya- Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

Erdoğan, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2.Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Taşkent)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, "AB, Bölgede (ve ötesinde) İstikrar, Güvenlik ve Refahın Garantörü" başlıklı ikinci oturuma katılacak.

Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ve beraberindeki heyet ile görüşecek.

(Lübliyana)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Adalet Komisyonu, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(12.45/10.45/15.00/15.00/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma törenine katılacak.

(İzmir/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşma yapacak. Kavcıoğlu'nun konuşması, on-line yayımlanacak.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştireceği görüşmeler takip ediliyor.

(İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenecek 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya'yı konuk edecek.

(Konya/21.45)(Fotoğraflı)

2- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Macaristan'da devam edilecek. Serbest stilde 61, 74, 86, 92, 125 kilolarda müsabakalar başlayacak; 65 kiloda Münir Recep Aktaş ve 79 kiloda Muhammet Akdeniz bronz madalya maçına çıkacak. 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan repesaj mücadelesi verecek.

(Budapeşte)(Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)(Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacak.

(Ulm/20.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak.

(İstanbul/18.00)(Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası başlayacak; Çankaya Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor, Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Mersin/17.00/İstanbul/19.00)(Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftası Hatayspor-Eskişehir Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/14.00)(Fotoğraflı)

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AA / Güncel