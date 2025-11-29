GÜNDEM / 29 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" törenine katılacak.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer alacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 39. Olağan Kurultayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde İstanbul Aile Vakfınca düzenlenecek 3. Aile Çalıştayı'na, Tekirdağ'da Engelsiz Yaşam Merkezi Protokol İmza Töreni'ne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yer alacak.

(İstanbul/10.00/Tekirdağ/12.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP'nin "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Bizimdir" temalı programları kapsamında Kapalıçarşı esnafına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/15.00??????) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Bostancı'da ASİAD tarafından düzenlenecek "Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri" törenine katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayiyle Büyüyen Türkiye-ASKON 2053 Vizyon Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri 7. Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara iştirak edecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK-ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/14.30/Gaziantep/17.00/İstanbul/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Erzurumspor FK-İstanbulspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK, İmaj Altyapı Vanspor FK-Serikspor ve Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Erzurum/Ankara/13.30/Van/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta 4 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta 17 karşılaşmayla başlayacak.

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Kocaeli Kadın Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor-Dardanel Çanakkale Belediyespor ve Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçlarıyla başlayacak.

(Kocaeli/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, VakıfBank-Göztepe ve Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/19.00) (Fotoğraflı)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları oynanacak; Galatasaray HDI Sigorta-Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik-Spor Toto, ON Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençlik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma-Fenerbahçe Medicana, Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.00/Antalya/13.00/Gaziantep/14.00/İzmir/15.00/Ankara/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Altınpost Giresunspor-Güneysu ve Depsaş Enerji-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Giresun/15.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23. ayağı Katar Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.

(Doha/16.00/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.