GÜNDEM / 29 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek.

Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve aile fotoğrafında hazır bulunacak. Liderlerle ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlığında Gayriresmi Transatlantik Yemeği'ne katılacak.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Üniversitesi mezuniyet törenine, ticaret ve sanayi odalarının katılımlarıyla düzenlenecek ekonomi şurasına iştirak edecek.

(Kırıkkale/10.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Görev Süresindeki 3. Yıl 110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek, Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Derneği Ortak Hafıza Dergisi Lansman Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği ziyaret edecek, merkez Ömerli, Taşköprü Kıran, Hanönü Yenice ve Vakıfgeymene köylerinde incelemede bulunacak, ardından Bozkurt ilçesine gidecek.

(Kastamonu/09.00/10.00/11.00/11.45/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak.

(Kastamonu/09.00/Bartın/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi, liderlerin katılacağı oturumlarla devam edecek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNESCO'da Cezayir Milli Eğitim Bakanı Abdelhakim Belaabed, UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşmelerde bulunacak, Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi Açılış Oturumu ve Eğitim Bakanları Yuvarlak Masa Oturumu'na katılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Esenboğa Külliyesi'ndeki mezuniyet törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarışlar Bodrum'da başlayacak.

(Muğla) (Fotoğraflı)

4- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya gelecek.

(Yalova/13.00) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 2. tur mücadelesi başlayacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu genel kurulları yapılacak.

(Ankara/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel