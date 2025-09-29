GÜNDEM / 29 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki futbol karşılaşmasını izleyecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ??Ferdi Zeyrek Vakfının açılışına katılacak.

(Manisa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyecek, Sanayi Odası ve Ticaret Odasını ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/13.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı muhtemel eğitim süresi istatistiklerini ve eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor ve Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.30/Van/17.00/Sakarya/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edecekleri karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol karşılaşmasıyla sona erecek.

(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını ağırlayacak.

(Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.