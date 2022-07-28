GÜNDEM / 28 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Ağrı/14.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Üretim Sürecine Katılım" projesinin tanıtım toplantısına katılacak.

(Bursa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan'da İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalam Azizov ile görüşecek.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Riga) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Anlat İstanbul" programının sonuçlarının açıklanacağı toplantıya katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşacak; Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edecek.

(Netanya/19.45/Konya/21.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray, sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor.

(Innsbruck) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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