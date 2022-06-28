GÜNDEM / 28 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 4'lü toplantı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın ev sahipliğinde Kraliyet Akşam Yemeği'ne katılacak.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve Cezayir-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri ile beraberindeki heyetleri ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel afetinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Karabük/11.15/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KİT Komisyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iklimlendirme ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarına yönelik düzenlenen "MCE Mostra Concegno Expocomfort" fuarının açılışına katılacak ve temaslar gerçekleştirecek.

(Milano) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel afetinin yaşandığı bölgelerde inceleme yapacak.

(Zonguldak/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, aşırı yağışların etkilediği Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçeleri ile Kastamonu'da incelemelerde bulunacak.

(Sinop/Kastamonu/11.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SEDEC 2022 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri Fuarı açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirveyle ilgili basına açıklamalarda bulunacak. Stoltenberg, zirve dolayısıyla düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi üçüncü günündeki çalışma toplantılarının ardından sona erecek.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Akdeniz Belediyesi, MHP İl Başkanlığı ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Genç Ofis Açılış Programı'na katılacak, Silifke ilçesinde Ulusal Gençlik Kampları sezon açılış programı ile Akkum Gençlik Kampı'nın resmi açılışında yer alacak.

(Mersin/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi sürecek; Türkiye, A Grubu'nda ilk maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe karşılaşacak.

(Yalova/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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