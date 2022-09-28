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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı

2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı.

2023'e Doğru Şehir Buluşmaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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