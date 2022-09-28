Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı Güncel Haberler 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KONYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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