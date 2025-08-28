GÜNDEM / 28 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda düzenlenecek Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılık Çalıştayı ile Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına iştirak edecek.

(Eskişehir/13.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığı ile Ailem Dizisi'nin setine ziyaret gerçekleştirecek.

(Trabzon/09.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Uşak/09.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kağıthane Harmantepe İlkokulu önünde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na ilişkin basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılacak.

(Kocaeli/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Hayvancılık Projesi'yle ilgili basın açıklamasında bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına katılacak, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi üyeleri ile toplantı yapacak.

(Erzurum/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini ve ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak, UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın İsviçre temsilcisi Lausanne'ı ağırlayacağı play-off turu rövanş maçını izleyecek.

(İstanbul/10.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması maçlarının kura çekimi, Grimaldi Forum'da yapılacak.

(Monako/19.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.

(Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lausanne ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Craiova/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.