GÜNDEM / 27 Şubat 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi, Aralık 2022 dönemine ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana ve Mersin'e dayanışma ziyaretinde bulunacak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

(Mons/22.30)

2- Fenerbahçe ile A Milli Takım'ın efsane isimlerinden eski futbolcu, teknik adam ve spor yazarı Ziya Şengül'ün cenazesi, ikindi vakti Levent Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.