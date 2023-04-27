GÜNDEM / 27 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törene video konferansla bağlanacak.

(Ankara/Moskova/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve Tekirdağ mitinglerine katılacak.

(Balıkesir/13.30/Tekirdağ/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Programı'na iştirak edecek, Şanlıurfaspor GAP Vadisi Tesisleri'ni ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Üsküdar'da ilk defa oy kullanacak gençlerle buluşacak, kadın seçmenlerle kahvaltıda bir araya gelecek, ÜSMEK sertifika programına, Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki tapu dağıtım törenine, Beykoz'da depremzede çocuklarla özel maç etkinliğine ve Sultanbeyli Millet Bahçesi açılışına katılacak.

(İstanbul/09.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs" paneline katılacak, Kağıthane'de mahalle sakinleriyle buluşacak. Sarıyer'de esnaf ziyareti yapacak olan Soylu, Ayazağa'da mahalle buluşmasına katılacak, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/09.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Finike Seçim Koordinasyon Merkezi'nin ve Kumluca Devlet Hastanesi ek hizmet binasının açılışına iştirak edecek.

(Antalya/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Kadın Kooperatifleri Buluşması'na iştirak edecek, Altınordu AK Parti İlçe Başkanlığını, Ziraat Odasını, şehit ve gazi derneklerini ziyaret edecek.

(Ordu/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu açılış törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(Konya/14.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve Erzurum seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katılacak.

(Ankara/12.00/Erzurum/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultangazi muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti Sultangazi teşkilat toplantısına katılacak, Arnavutköy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleriyle bir araya gelecek, Arnavutköy İlçe Merkez İrtibat Ofisi açılışına iştirak edecek, Arnavutköy Merkez Meydanı AK Nokta'yı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Etimesgut, Polatlı ve Eskişehir'de seçim çalışmalarında bulunacak.

(Ankara/10.30/12.00/Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu kapsamında, TBMM ile Kazakistan, Azerbaycan ve KKTC parlamentoları arasında iş birliği protokolleri imzalanacak. Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı Açılışı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/18.15/21.15/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile TEKNOFEST 2023 Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, seçim koordinasyon merkezi açılışlarına ve öğretmenler buluşmasına katılacak.

(Kahramanmaraş/15.45/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ta yapılacak Sakarya Milli Elektrikli Treni'nin TCDD'ye teslim törenine katılarak Sakarya Garı'na hareket edecek, Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı İl Yolu Temel Atma Töreni ile Bekir Paşa Otoyol Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Sakarya/10.00/11.30/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda başlayacak ve açılış gösterisi yapılacak.

(İstanbul/09.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu işbirliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs" başlıklı panel programına katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Griden Beyaza Başarı Seminerleri'ne katılacak, Kemeraltı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek, İzmir ASKF Kulüp Başkanları ile buluşup, 3x3 İzmir Basketbol Turnuvası başlangıç atışını yapacak, Yeni Asır Ege YİİT (Yatırım, İhracat, İnovasyon, Teknoloji) Ödül Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve 12'nci Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. turunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

4- Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'daki final maçında sahibini bulacak UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nın basın gösterimi yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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